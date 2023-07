Die Amtszeit von Bürgermeister Torsten Reinharz endet am 31. Januar 2024 nach sieben Jahren. Der Barbyer Frank Sieweck wirft als zweiter seinen Hut in den Ring, um Bürgermeister der Einheitsgemeinde Barby zu werden. Die Wahl soll am 8. Oktober 2023 stattfinden.

Barby - Schon einige Zeit pfiffen es die Spatzen von den Dächern, aber nun ist es offiziell. Frank Sieweck kandidiert für das Amt des Bürgermeisters.

Mitte vergangener Woche wurde er vom SPD-Ortsverein „Elbe-Saale“ zum Bürgermeister-Kandidaten nominiert. Der 54-Jährige ist parteilos und sitzt seit 2009 für die SPD im Barbyer Stadtrat. Das Votum der Mitgliederversammlung fiel in geheimer Wahl einstimmig aus. Es gab keinen Gegenkandidaten. Der aktuelle Ortschef Torsten Reinharz verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Auch er gehört zum SPD-Ortsverein „Elbe-Saale“.

In der Einheitsgemeinde Stadt Barby werden die Bürger am 8. Oktober an die Wahlurnen gebeten.

Frank Sieweck ist neben seiner kommunalpolitischen Tätigkeit – in dieser Legislaturperiode ist er Vorsitzender der SPD-Fraktion im Stadtrat – auf zahlreichen weiteren Gebieten ehrenamtlich aktiv. Seit vielen Jahren leitet er als Vorsitzender die Geschicke der Barbyer Heimatfreunde. Er ist langjähriges Mitglied der Brücken-AG sowie des Organisationsteams des Weihnachtsmarktes in der Elbestadt und zeichnet unter anderem mit verantwortlich für den jährlichen Arbeitseinsatz „Wir räumen auf!“. Über sein Ratsmandat wirkt er zudem in der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Barby mbH mit. Nicht zuletzt kennt man ihn als langjährigen Laienschauspieler von der „Komödie am Prinzeßchen“.

Das aktuelle Projekt, das er gemeinsam mit seinem SPD-Ratskollegen Jost Mattisseck angeschoben hat, ist eine Spendenaktion für die Sanierung der Fenster des einstigen Wehrturmes an der Barbyer Stadtmauer, „Prinzeßchen“.Sieweck hat nach dem Abitur auf Lehramt für Deutsch und Geschichte studiert und nach dem ersten Staatsexamen eine Redakteurslaufbahn eingeschlagen. Seit 2009 ist er bei der Energie Mittelsachsen GmbH unter anderem für die Unternehmenskommunikation zuständig. Er ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

Eines seiner wichtigsten Ziele neben der wirtschaftlichen und touristischen Weiterentwicklung der Einheitsgemeinde beschreibt er so: „Die Ortschaften sind und bleiben die Zentren des kulturellen und des Vereinslebens. Die Kirche im Dorf zu lassen, bedeutet aber nicht, dass das Gemeinschaftsgefühl am Kirchturm oder Ortsschild endet.“ Daher sei es ihm wichtig, mit dazu beizutragen, eine neue, gemeinsame Identität zu stiften, ohne die bestehende aufzugeben.