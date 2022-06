Stadtentwicklung Welche Zukunft haben Kleingärten in Schönebeck?

Rosen leuchten in etlichen Farben, der Lavendel duftet. Die ersten Kirschen sind reif. Ab und an summt eine Hummel. Der Name im Kleingartenverein „Gartenidyll“ scheint Programm zu sein. Doch ganz so ist es nicht. Der Verein hat mit leeren Parzellen und einem hohen Durchschnittsalter zu kämpfen. Was tun?