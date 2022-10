Welsleben: Gemeindehaus wird Zentrum im Dorf

Das Gemeindehaus in Welsleben wird derzeit saniert. Jetzt wurde festgestellt, dass die Sockelleiste dringend ausgetauscht werden muss. Damit verschiebt sich das Bauende.

Welsleben - Erst, wenn man einmal zurückblickt, sieht man, wie lange manches dauert. Es war am 1. Februar 2020, als die Volksstimme darüber berichtete, dass sich Hauptausschuss und Gemeinderat von Bördeland darüber einig sind, das Gemeindehaus in Welsleben über Leader zu sanieren. Was war geplant?