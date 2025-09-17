Beim Sponsorenlauf sammeln die Teilnehmer über 1.500 Euro für die Schule zusammen. Schüler Felix sticht mit seiner persönlichen Leistung besonders positiv hervor.

Über 300 Besucher kamen dem Aufruf der Grundschule nach und nahmen am Familiensportfest teil.

Welsleben. - Vor kurzem lud die Grundschule „Juri Gagarin“ zum Familiensportfest, um Spenden für die anstehende Klassenfahrt der Viertklässler zu sammeln. Trotz einiger Regenschauer ließen sich die Gäste und Teilnehmer die Stimmung nicht verderben. Es wurde gelacht, gelaufen, gespielt und am Ende waren sich alle einig: Dieses Fest war ein voller Erfolg.