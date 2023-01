Welsleber sind Festen und Morden auf der Spur

Wie kommen die Mitglieder der Welsleber Geschichts-Arbeitsgruppe eigentlich an die Informationen für ihre beliebten Heimathefte?

Welsleben/Schönebeck - Es ist mal wieder Donnerstag und Roland Lose, Mitglied in der Geschichts-Arbeitsgruppe im Heimatverein Welsleben, ist erneut auf dem Weg zum Stadtarchiv Schönebeck, um in alten Zeitungen zu blättern. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.