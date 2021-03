Der Weltfrauentag ist für sie ein Grund zum Feiern. Doch die fleißigen Helferinnen der Schönebecker Tafel haben heute noch einiges zu tun.

Schönebeck l Im Volksmund würde man sagen, sie stehen ihren Mann. Zugegeben, nicht ganz passend für den internationalen Frauentag. Was die Redewendung aber aussagt, trifft auf die fleißigen Helferinnen der Schönebecker Tafel allemal zu. Sie helfen, wo sie können – obwohl sie oft im Hintergrund stehen.



Immer etwas Besonderes

Eine von ihnen ist Cornelia Stange. „Wir müssen heute Arbeiten, aber das ist kein Problem“, sagt sie. Und Stange meint das auch so. Das sieht man ihr an, während ihre Kolleginnen die Kisten die für die Kunden der Schönebecker Tafel packen. Trotz Arbeit: „Der Frauentag ist immer etwas Besonderes.“ Nach Feierabend, wenn auch die letzte Kiste verteilt ist, will sie sich etwas gönnen.



„Vielleicht bestellen wir zu Hause etwas zu essen oder ich verwöhne mich einfach so.“ Das hätte sich Cornelia Stange allemal verdient. Denn sie und ihre Kolleginnen sind für andere da. Die schwächsten der Gesellschaft. Die, bei denen das Geld knapp ist. Die sich manchmal sogar schämen, Hilfe in Anspruch zu nehmen.



„Manche trauen sich nicht“

Stange kennt das. Sie selbst ging einst an die Ausgabestelle, füllte ein Formular aus und ging zur Tafel. „Manche trauen sich nicht, hier her zu kommen“, weiß die Mitarbeiterin. Früher, gibt sie zu, „hatte ich mich auch geschämt“. Aber sie weiß, dass jeder in eine Notsituation kommen kann. Dann ist es nicht schlimm, Hilfe anzunehmen. Und schließlich ist das Angebot bei der Tafel nicht kostenlos. Aber günstig und gut. „Die Leute sollten ihren Mut zusammennehmen“, rät die Mitarbeiterin, die seit 2018 in einer Weiterbildungsmaßnahme bei der Tafel beschäftigt ist.



Denn dieser Mut garantiert einen vollen Kühlschrank. Was in den Körben der Tafelkunden landet, reicht allemal für das eine oder andere gesunde Essen. Gemüse, Fleisch, Milchprodukte – der Inhalt der Körbe regt womöglich sogar zum einen oder anderen neuen Rezept an.



Arbeit mit Spaß und Sinn

Inzwischen haben die Mitarbeiter – es gibt übrigens auch eine Reihe männlicher Kollegen – mit manchen Kunden eine gute Beziehung. Austausch, das eine oder andere nette Wort, es gehört bei der Schönebecker Tafel einfach dazu.



Dazu gehört, dass sich die Frauen einsetzen. Manche sogar komplett ehrenamtlich. „Das beste, was uns passieren kann“, meint Cornelia Stange. Zu den ehrenamtlichen zählt Karin Bartsch. „Die Arbeit macht Spaß und hat einen Sinn“, sagt sie. „Das Team ist einfach toll“, ergänzt ihre Kollegin Ina Backhaus.



Was die drei neben ihrer Arbeit gemeinsam haben? Sie stehen – sprichwörtlich – ihren Mann. Und sie freuen sich auf den Weltfrauentag. Ein bisschen verwöhnen, eine kleine Auszeit, die haben sie sich redlich verdient.



Aus der Geschichte

Am 8. März ist Internationaler Frauentag. An diesem Tag wird weltweit auf Frauenrechte, Gleichstellung und Diskriminierungen aufmerksam gemacht.



Die Geschichte des Frauentags begann 1908 in den USA, er verbreitete sichin Europa und wurde 1975 weltweit von der Uno institutionalisiert.



Seit 2019 ist der Tag in Berlin ein gesetzlicher Feiertag. In vielen anderen Ländern ist der Tag seit Jahren frei.



Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Frauen in Führungspositionen: Für eine ebenbürtige Zukunft in einer COVID-19-Welt“.



Auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Situation der Frauen weltweit verbessert. Mit 68 Prozent liegt der Anteil der erwerbstätigen Frauen in Deutschland über dem OECD-Durchschnitt Wie sieht es im Kreis aus? Siehe zweiter Text



Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung