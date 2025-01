Stadtentwicklung Weniger Geld für Infrastruktur

Saalestadt plant 5 Millionen Euro weniger für den Ausbau von Straßen und anderen Bauvorhaben in Barby ein als noch im vergangenen Jahr. Ein wichtiger Schwerpunkt sind 2025 die Radwege. Warum sie bewusst so spät eingeplant sind und was außerdem im Rathaus saniert wird.