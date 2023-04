Demenz Wenn Alzheimer-Patienten weglaufen und wie damit umzugehen ist

Ende März wurde in Schönebeck zuletzt eine Person gesucht, die offenbar aufgrund einer Demenzerkrankung weggelaufen war. Kann so etwas verhindert werden? Pflegeeinrichtungen aus Schönebeck geben Ratschläge an Angehörige von Demenzerkrankten.