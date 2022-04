Wenn in Calbe die Kehrmaschine seltener kommt

Die Straßenreinigungssatzung wird in Calbe die Stadträte in dieser Woche erneut beschäftigen. Die Verwaltung hat Änderungen vorgeschlagen, die vor allem die gepflasterten Straßen in Zukunft schützen soll vor der Kraft der Maschine.

Calbe - Als die Calbenser in grauer Vorzeit die Straßen mit großen Steinen und breiten Fugen befestigten, konnte kaum jemand ahnen, dass in der Zukunft der Mensch einmal Maschinen entwickeln wird, der die Straßen reinigt. In der Gegenwart gibt es diese Maschinen, die mit rotierenden Besen regelmäßig die Sauberkeit sorgen. Allerdings haben die von Motoren angetriebenen Besen so viel Kraft, dass sie die Fugen zwischen den Steinen leicht ausfegen. Das wird nicht nur für Fußgänger gefährlich, die mit ihren Absätzen in den tiefen Fugen hängenbleiben und im schlimmsten fall stürzen können. Problematisch wird das Ausfegen der Fugen auch für das Material, mit dem die Straße befestigt ist. Fehlt der Füllstoff zwischen den Steinen, können sich die Steine bewegen. Vor allem nach einem ergiebigen Regen, wenn das Wasser die geschwächten Fugen aufweicht, kann bei Belastung die Straße in Bewegung geraten. Das Thema ist für die Saalestadt nicht neu und hat in der Vergangenheit den Stadtrat immer wieder beschäftigt.