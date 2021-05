Wer hört alles mit? Interne Kommunikation auf dem Prüfstand

Das Logo des Nachrichtendienstes neben dem Rathaus der Stadt Schönebeck. Die Verwaltung sieht ihre interne Kommunikation als sicher an, Whatsapp und Facebook werden nicht genutzt.

Schönebeck - Schon seit dem 15. Mai gelten bei dem Nachrichten-Dienst WhatsApp für das Smartphone neue Datenschutz-Bestimmungen. „Wir nehmen Änderungen an unseren Nutzungsbedingungen und unserer Datenschutzrichtlinie vor, bei denen es um den Nachrichtenaustausch auf WhatsApp zwischen Unternehmen und ihren Kunden geht“, schreibt der zu Facebook gehörende Konzern auf seiner Internetseite.

Konkret heißt dies: „ Es sollen die weltweit zwei Milliarden Nutzer des Dienstes künftig optional mit mehr Firmen kommunizieren können, um Fragen zu stellen, Einkäufe zu tätigen oder Informationen über Bestellvorgänge zu bekommen. Beispielsweise Fluggesellschaften oder Einzelhändler hätten so die Möglichkeit, WhatsApp in ihren Kundenservice einzubinden“, so die Tagesschau.

Noch kann der Endbenutzer gegen diese Änderung der AGB vorgehen, in der er diese nicht annimmt. Nach und nach aber verschwinden dann viele Funktionen des sogenannten Messenger-Dienstes (Message, engl. für Nachricht).

Massive Kritik

Das Update führte bei Datenschutzrechtlern natürlich zu massiver Kritik. Warnungen vor einem stärkeren Datenaustausch mit Dritt-Firmen und vor allem mit Facebook wurden laut. WhatsApp ist sich sicher: Kein erweiterter Datenaustausch mit Facebook fällt an.

Aber: „Wenn du mit einem Unternehmen über Telefon, E-Mail oder WhatsApp kommunizierst, kann es die Informationen aus diesen Interaktionen mit dir für eigene Marketingzwecke verwenden. Dies kann auch Werbung auf Facebook einschließen“, heißt es auf der Webseite.

Wie nutzen die Verwaltungen von Landkreis und Stadt Schönebeck den aus datenschutzrechtlichen Gründen eher ominösen Nachrichtendienst?

„Die Stadt Schönebeck nutzt weder WhatsApp noch Facebook. Da die Datenschutzsituation bei WhatsApp schon immer kritisch war, gibt es in der Stadt Schönebeck auch keine internen Whatsapp Gruppen“, erklärt Pressesprecher Frank Nahrstedt.

Kein Whatsapp in den Behörden

Weiter berichtet er: „Als interne Kommunikationskanäle nutzt die Stadtverwaltung das Telefon und E-Mail, teilweise auch auf per Mobile Device Management (MDM) verwalteten Mobilgeräten, welche die E-Mails über eine sichere Schnittstelle versenden und empfangen können. Den Einsatz eines Messengers wie Sig-nal oder Threema sehen wir derzeit nicht als notwendig an.“ Diese genanten Nachrichten-Dienste gelten bei Experten als relativ sicher.

Und auch im Landkreis gibt es keinerlei WhatsApp-Gruppen. „WhatsApp kann nach unseren IT-Benutzerordnung auf den Diensthandys nicht installiert werden. Zudem untersagt das Dienstrecht die betriebliche Nutzung des von Ihnen genannten Messenger“, so Pressesprecher Marko Jeschor auf Nachfrage der Volksstimme.

„Dienstliche Kommunikation erfolgt über die dafür vorgesehenen Kommunikationsmittel: E-Mail, Telefon, Hauspost sowie bei für alle Mitarbeiter relevanten Inhalten das Intranet. Zulässig ist auch die Kommunikation über lizenzierte Fachprogramme und die elektronische Akte.“