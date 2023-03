Gemeinsam mit dem Schönebecker Autor Georg Brandes stellt die Volksstimme in den nächsten Wochen 8 Persönlichkeiten auch 8 Jahrhunderten Stadtgeschichte vor. Lesen Sie heute: Wer war Brun von Schönebeck?

Schönebeck - Schönebeck wird erstmalig im Jahr 1223 urkundlich als Sconebeke erwähnt. Der Name bedeutet vielleicht „Siedlung am schmalen Bach“, vielleicht aber auch altsächsisch „Sciene Beke“, ausgesprochen „Scoine Beke“ übersetzt „Schöner Bach“ oder „Schönbach“. Und Brun von Schönebeck die erste Person, die mit der Elbestadt in Verbindung gebracht wird. Wer war er?