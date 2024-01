Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Die Parteien in der Stadt Schönebeck befinden sich in einer ganz wichtigen Phase. Sie stellen derzeit die Listen für die Kommunalwahl zusammen. Es werden Freiwillige gesucht, die bereit sind, für das Ehrenamt des Stadtrates zu kandidieren. Am 9. Juni sind Kommunalwahlen. Wer will mitgestalten?