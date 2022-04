Peinliche Werbung: Verstorbene Frau aus Barby wird zu Hörtest eingeladen

Birgit Würpel bekam einen Brief, der an ihre verstorbene Schwiegermutter adressiert ist.

Barby - „Wir kriegen ja eine Menge Werbepost, aber das hier ist schon ziemlich makaber“, deutet Birgit Würpel auf ein Schreiben, das vor wenigen Tagen in ihrem Briefkasten landete. Ihrer Schwiegermutter Helga wurde von der Hörakustikfirma Geers ein Gratis-Hörtest angeboten. „Sehr geehrte Frau Würpel, vor Kurzem haben wir Sie zu einem kostenlosen Hörtest eingeladen. Vielleicht haben Sie das Schreiben übersehen oder hatten keine Zeit ...“ beginnt das Schreiben. Die alte Dame wird gebeten, am 4. oder 5. Oktober 2021 in ein Fachgeschäft in der Nähe zu kommen. Das wäre in diesem Fall in Calbe.