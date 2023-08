Schönebeck - Kaum jemand würde von sich behaupten, dass er gerne zum Zahnarzt geht. Einmal im Jahr, so lautet eine gängige Empfehlung, sollte man dennoch einen Dentisten aufsuchen. Doch einen Termin bei einem Zahnarzt zu bekommen, ist nicht immer leicht. Umso ärgerlicher ist es dann, wenn vereinbarte Termine nicht wahrgenommen werden. In Schönebeck hatten die Apotheken unlängst von einem dramatischen Mangel an Medikamenten berichtet.

„Etwa fünf Prozent aller vereinbarten Termine kommen nicht in unsere Praxis. Ohne vorherige Absage versteht sich“, berichtet die Schönebecker Zahnärztin Anorte Haupt. Seit 1993 ist sie als Zahnärztin in der Elbestadt aktiv. Ihrer Erfahrung nach seien dies vor allem Patienten, die zum ersten Mal ihre Praxis besuchen.

Mit nicht abgesagten Terminen steht die 59-jährige Zahnärztin nicht alleine da. Laut einer Online-Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) klagen 40 Prozent aller Arztpraxen in Deutschland darüber, dass bis zu zehn Prozent aller vereinbarten Termine nicht wahrgenommen werden. Aus dem Grund fordert die KBV, dass Krankenkassen für ihre Patienten, die ohne abzusagen nicht erscheinen, eine Ausfallgebühr entrichten sollen. Bei Schönebecker Ärzten kommt diese Forderung nicht gut an. „Das wäre mit einem sehr hohen Verwaltungsaufwand verbunden, von daher wäre ich da eher skeptisch“, meint Dr. Robin John, Allgemeinmediziner in Schönebeck. In seiner Hausarztpraxis würden die meisten Patienten ohnehin ohne Termin erscheinen. Von seinen Fachärztekollegen erfährt er aber regelmäßig, dass nicht abgesagte Termine zu Problemen führen. „Dieses Verhalten verstärkt die Probleme, die es durch den Ärztemangel ohnehin schon gibt. So müssen Patienten dann noch länger auf einen Termin warten, weil ein geblockter nicht wahrgenommen wird“, meint Dr. John.

Krankenkassen kritisieren Ärzte-Vorschlag

Zahnärztin Anorte Haupt sieht das ähnlich. Sie hat eine andere Handhabung mit Patienten, die ohne Mitteilung nicht erscheinen: „Sie bekommen keinen neuen Termin.“ Eine Ausfallgebühr hält sie auch deshalb für schwer umsetzbar, weil von Neu-Patienten oftmals nur der Name vorhanden ist, keine Adresse oder gar eine Zahlungsinformation. Welche konkreten Auswirkungen hat das für die Ärztin, wenn ein Termin wegbricht? „Man sitzt da, ohne etwas zu tun. Denn wir arbeiten mit einem Bestellsystem, also das wir im Normalfall nur Patienten behandeln, die einen Termin haben. Bei kurzfristigen Absagen bekommen wir keinen neuen Patienten für den vereinbarten Zeitraum“, erklärt Anorte Haupt.

An der nun vorgelegten Forderung der Kassenärztlichen Vereinigung hagelte es von anderer Seite Kritik. „Wie wäre es denn mit einem finanziellen Ausgleich für Patientinnen und Patienten, die viele Stunden Lebenszeit in Warteschleifen und Wartezimmern ärztlicher Praxen verbringen“, sagte Helge Dickau, Präsidentin des Verbandes der Gesetzlichen Krankenkassen, der Deutschen Presse Agentur. Nach Ansicht der Krankenkassen wäre eine Ausfallgebühr für nicht wahrgenommene Termine nur eine weitere Belastung für Beitragszahler. Es löse damit auch nicht das Problem, dass Wartelisten- und zimmer voll seien.