Wespen: Kreisanglerverband zeigt im Jugendcamp das richtige Angeln mit Hilfe eines Simulators

Ein Jugend-Anglercamp des Kreisanglerverbands fand am vergangenen Wochenende am Seehof bei Wespen statt. Hier tummelten sich 40 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 15 Jahren.

Wespen-Seehof - „Wir mussten schon bremsen. Würden wir mehr Betreuer sein, hätten auch noch mehr Kinder teilnehmen können“, gesteht Oliver Kreuseler, Chef des Kreisanglervereins Schönebeck. Ihn freut, dass es doch so viele Mädchen und Jungen gibt, die die Angelei am Busen der Natur ausprobieren wollen. Die, die da sind, erleben Campingplatz-Romantik gepaart mit fachlich fundierter Anleitung. „Normalerweise legen die Kinder ihre theoretische Prüfung bei uns in der Geschäftsstelle ab. So ein Camp ist aber wichtig, um die Praxis zu vermitteln“, unterstreicht Oliver Kreuseler. Wenn der Nachwuchs gelernt hat, dass das Schonmaß eines Karpfens bei 45 Zentimeter liegt oder der Hecht die Schonzeit vom 15. Februar bis 31. April genießt, ist das Drillen mit der Rute am Wasser eine noch viel schönere Ergänzung. „Wir wollen ja erreichen, dass die nicht immer nur das Handy bedienen“, lächelt Kreuseler etwas gequält.