Die Mitglieder des Finanzausschusses haben die Forderung der Kommunalaufsicht akzeptiert, wonach die Stadt Calbe die Höhe des Kredites in diesem Jahr leicht absenken muss. Warum ist dieser Beschluss für Calbe so wichtig?

Wichtige Zustimmung der Finanzfachleute in Calbe

Ein bestätigter Haushalt ist unter anderem für das Sanierungsvorhaben im kleinen Rathaus von Calbe in diesem Jahr notwendig.

Calbe - Der Stadtrat hat zwar bereits im Dezember 2022 einen Etat für dieses Jahr beschlossen. Dennoch arbeitet die Verwaltung aktuell in der vorläufigen Haushaltsführung, sagte Calbes Bürgermeister Sven Hause (Parteilos) während der Sitzung des Finanzausschusses am Montag. Die vorläufige Haushaltsführung bezeichnet dabei einen Zustand, in dem die Kommune über keinen Etat verfügt und deshalb nur die unabweisbaren Ausgaben tätigen darf.