Verkehr und Tourismus Wie das Radewegekonzept im Salzlandkreis voranschreitet

Der Fahrrad-Boom hält an. Nachdem in der Corona-Pandemie immer mehr Menschen umgestiegen sind, hat sich die Tendenz im vergangenen Jahr bestätigt. Was oftmals fehlt, sind gut ausgebaute Wege. Auch im Salzlandkreis. Das hier 2020 auf den Weg gebrachte Radwegekonzept kommt so langsam ins Rollen.