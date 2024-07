Verkehr in Calbe

Die Salzer Straße in Calbe soll grundhaft ausgebaut werden.

Calbe. - Bautrupps sind aktuell in der Ortsdurchfahrt in der kleinen Saalestadt zu sehen. Die Männer sorgen dafür, dass die Glasfaser bald in jedem Haus und jeder Wohnung verfügbar ist.