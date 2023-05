Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Trägervereins des Saaleradweges haben den Fluss abgefahren. Offiziell ist damit die Radfahrersaison an der Saale in diesem Jahr eröffnet.

Calbe - Das Wetter machte den Planungen einen dicken Strich durch die Rechnung, den Saaleradweg am Stück in mehreren Etappen abzufahren. Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Trägervereins hatten dies Ende April geplant. Kurzfristig wurde umdisponiert, weil das Wetter sich zu wechselhaft und vor allem kalt und regnerisch zeigte. Am Dienstag startete eine zweite Gruppe in Halle zu den letzten beiden Etappen. Mit dabei war auch Tilo Wechselberger. Der Fachdienstleiter in der Kreisverwaltung ist Vize-Vorsitzender des Trägervereins des Saaleradweges mit Sitz in Jena.