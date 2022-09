Wie die Calbenser ihre Stadt haben wollen

Wohin sich die Saalestadt in den kommenden Jahren entwickeln soll, ist Thema des Stadtentwicklungskonzeptes, welches aktuell mit den Bürgern erarbeitet wird.

Calbe - Die Arbeiten an dem neuen Stadtentwicklungskonzept haben begonnen. Die Bürger waren am Freitagnachmittag in das Rathaus zu einer ersten Runde eingeladen.