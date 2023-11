Wie die CDU-Fraktion in Schönebeck die Franz-Vollbring weiter bestehen lassen will

Schönebeck - Die CDU-Fraktion im Schönebecker Stadtrat möchte die Franz-Vollbring-Sporthalle erhalten. Dies geht aus einem Antrag an den Schönebecker Stadtrat hervor. Torsten Pillat, Fraktionsvorsitzender der CDU,: „Die Sporthalle wurde nach einem Brand aufwendig für rund 500.000 Euro saniert. Der Abriss bedeutet auch für die Schüler der Tolberg-Schule, dass für den Schulsport weitere Wege in Kauf genommen werden müssen“, begründet die Fraktion ihren Antrag. Deswegen, so die Bitte der Partei, soll geprüft werden, ob ein Teilrückbau der alten Halle oder ein Neubau einer kleineren Halle am selben Standort möglich wäre.