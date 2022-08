Wie die Markthändler Schönebecks die Situation einschätzen und wie sie die Zukunft einschätzen

Um frische Sachen aus der Region zu kaufen, gehen viele Menschen auf die Wochenmärkte in Deutschland. Das ist in Schönebeck nicht anders. Wie schätzen die Verkäufer und Kunden die derzeitige Situation ein und welche Unterschiede gibt es zwischen den Märkten.

Annett Jahne aus Schönebeck hat letzte Woche die Pfirsiche bei Hans-Jürgen Wendt gekauft. „Die waren sehr lecker, deswegen habe ich sie noch mal gekauft“, erklärt die Schönebeckerin. Auf den Markt in Bad Salzelmen kommt sie eher sporadisch.

Schönebeck - „Einmal pro Woche gehe ich auf den Markt und kaufe mir frische Sachen“, sagt Lothar Sobotta aus Schönebeck. Dabei ist sein Ziel klar − der Stand von Hans-Jürgen Wendt. Seit 1995 steht der Landwirt zweimal in der Woche in Bad Salzelmen auf dem Marktplatz. Dort verkauft er Obst, Gemüse, Eier und vieles weitere. „Noch lohnt es sich“, fasst der 68-Jährige die Lage zusammen. In den Jahren hat er sich eine Stammklientel aufgebaut. „40 Kunden pro Stunde müssen es schon sein“, sagt Hans-Jürgen Wendt.