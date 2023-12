Wie die Schönebecker Weihnachtstafel auch in seiner fünften Ausgabe ein Lächeln zauberte

Schönebeck/vs. - Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, in der Menschen beschenkt werden sollen. Dazu gehört auch ein bunt geschmückter Baum, weihnachtliche Dekoration im ganzen Raum und weihnachtliche Musik. Bei solchem Ambiente lässt es sich gern ein paar Stunden verbringen und vielleicht auch das ein oder andere Lächeln zaubern. Eine solches Fest wurde für rund 70 Bedürftige auch in diesem Jahr im Parkhotels des Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) in Schönebeck gefeiert.

Fünfte Weihnachtstafel

Die alljährliche Schönebecker Weihnachtstafel hat das Ziel, ihren Gästen ein paar schöne Stunden zu bereiten und den alltäglichen Sorgen entfliehen zu können. Am 13. Dezember feierten die Bedürftigen dank einer erneuten Gemeinschaftsaktion des Lionsclubs Schönebeck-Bad Salzelmen, dem CVJM Schönebeck, dem Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Salzland (Awo), der ELIM-Gemeinde und dem Restaurant Athos.

Wie jedes Jahr geht eine offene Einladung an die Awo, den Burghof und die Kirchengemeinden von St. Jakobi und St. Johannis raus. „Zu Beginn wurde sich an einer mit weihnachtlicher Musik gestärkt“, berichtet Ines Grimm-Hübner von der Awo Salzland. Verantwortlich dafür für diese Klänge war einer der Gastgeber, Uwe Zeuch vom CVJM. Der Diplom Sozialpädagoge ist auch einer der Initiatoren der Weihnachtstafel. Mit seiner Gitarre und Superintendent Matthias Porzelle vom Lions-Club sorgte Uwe Zeuch für die entsprechende musikalische Begleitung. Da schmeckte der Kuchen gleich um vieles besinnlicher.

Der Lions-Club Schönebeck gab gemeinsam mit der Awo das Essen aus. Lions Club

Büffet und Geschenke

Während noch Kaffee getrunken wurde, kam dann der Besuch, auf den alle gewartet hatten – der Weihnachtsmann. Für die anwesenden 26 Kinder zauberte er einige Überraschungen aus dem Sack. „Das ist eine richtig tolle Sache und wenn ich die leuchtenden Kinderaugen sehe, weiß ich, warum ich hier bin“, sagt Andreas Schumann vom Lions-Club Schönebeck. Für ihn und seine Mitstreiter stand mit der Essensausgabe die große und wichtigste Aufgabe des Abends noch bevor.

Doch bereits im Vorfeld hatte der Lions-Club eine wichtige Sache erledigt. Wie Uwe Zeuch bestätigt, fallen für den Abend Kosten in Höhe von 1.500 Euro an. Geld, das vom Lions-Club kam. „Jeder Mensch sollte die Möglichkeit auf schöne Feiertage haben“, erklärt Schumann. Der Höhepunkt des Abends war dann das griechische Büfett ab 17.20 Uhr. Das Restaurant Athos in unmittelbarer Nachbarschaft hatte dafür gesorgt. Dritan Xhaka, der Betreiber des Athos, war ein weiterer hilfsbereiter Weihnachtsengel. „Wir tun das sehr gerne“, erklärt der Gastronom. „Weihnachten ist das Fest, wo Gott zeigt, dass er die Menschen nicht vergessen hat“, sagte Uwe Zeuch über die Bedeutung des Festes. Und für Andreas Schumann war es eine Selbstverständlichkeit zu helfen. Eine weitere Wiederholung im nächsten Jahr könnten sich allen Beteiligten vorstellen.