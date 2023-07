Der Zustand der Straßen soll sich in den kommenden Jahren in Calbe stark verbessern. In einem ersten Schritt ging es kürzlich um die unbefestigten Straßen innerhalb der Einheitsgemeinde.

Calbe - Beim Zustand der Straßen hat die Saalestadt noch jede Menge Potenzial. Wie in kaum einer anderen Kommune gab es in den vergangenen Jahrzehnten nur wenig Straßenbau. Das soll sich in der Zukunft deutlich ändern. Zuletzt gab es in Calbe viel Diskussion um eine mögliche Videoüberwachung.

Die Bauverwaltung hat in einer Beschlussvorlage für den Stadtrat acht unbefestigte Straßen in der Stadt aufgelistet, die in den kommenden Jahren befestigt werden sollen. In der Begründung für die Beschlussvorlage heißt es: „Es besteht Bedarf zur Sanierung von bisher noch unbefestigten Straßen im Stadtgebiet. Die Sanierung erfolgt vorrangig in Asphaltbauweise oder vergleichbaren Oberflächen. Die Prioritäten sind entsprechend der oben angeführten Liste festzulegen. Die Realisierung erfolgt entsprechend der festgelegten Priorität und den zur Verfügung stehenden Mitteln.“

Dabei sollten die Stadträte im Laufe der Behandlung in den Ausschüssen sowie im Stadtrat eine Priorität festlegen, nach der die Bauverwaltung die Straßen saniert. Nachgeliefert hat die Verwaltung während der Behandlung in den Ausschüssen noch die Zahl der Anwohner in den Straßen, die von der Sanierung offenbar profitieren würden.

Unterm Strich soll die Sanierung mehr als 2,1 Millionen Euro kosten, hat die Verwaltung geschätzt. Eine Priorität wollten die Stadträte allerdings nicht festlegen. Das hat auch Gründe. Denn die Kosten für die Sanierung der einzelnen Straßen variieren stark nach der Länge und Breite der Straßen. Die 57 Meter des Deutschbeinweges sollen demnach rund 75 000 Euro kosten. Für die knapp 770 Meter im Brotsack schätzt die Verwaltung die Kosten auf eine halbe Million Euro. Eine Prioritätenliste könnte nun in der Praxis dazu führen, dass die Kommune zwar vielleicht Geld für die Sanierung aufbringen könnte, es aber nicht für die aktuell anstehende Straßensanierung ausreichen könnte. In diesem Fall würde die Stadt dann das Geld ansparen, bis der Betrag für die Sanierung erreicht wäre.

Andere Straßen, die mit den Mitteln vielleicht eher gemacht werden könnten, müssten dann warten. Um dies zu verhindern, einigten sich die Stadträte darauf, keine Priorität zu verteilen. Die Volksvertreter sollen sich in den jährlichen Haushaltsberatungen darüber einigen, welche Straße im Jahr gemacht werden soll, fasste Bürgermeister Sven Hause die Situation zusammen.

Einen Zeitraum für die Straßensanierung geben die Stadträte der Verwaltung hier nicht vor. Vielmehr soll Geld in der Zukunft immer wieder für die Verbesserung der Straßensituation eingesetzt werden.

In den kommenden Jahren deuten sich zudem weitere Straßenausbauvorhaben an. Als eines der größten Vorhaben der nahen Zukunft gilt dabei der grundhafte Ausbau der Salzer und der Barbyer Straße. Hier ringen Stadt und Landesstraßenbauverwaltung bereits seit Jahren um dieses große Projekt. Besonders die Salzer Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. Dabei muss die Kommune hier die Straße nicht ausbauen. Als Landesstraße ist das Land hierfür zuständig. Finanziell beteiligen muss sich die Kommune allerdings bei den Nebenanlagen, wie Fußweg und Beleuchtung.

In den kommenden Monaten will die Stadtverwaltung den Stadträten zudem eine weitere Beschlussvorlage zum Thema Straßenausbau vorlegen, kündigte Bürgermeister Sven Hause jüngst an. Dabei soll es um die Straßen gehen, die noch grundhaft ausgebaut werden sollen. Auch hier sollen sich die Stadträte in Zukunft auf eine Reihenfolge der Vorhaben einigen, sagte er ihnen kürzlich bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des Stadtrates.