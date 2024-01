Wie ein Barbyer Farbe in alte Bilder bringt

Schulfaschingsveranstaltung 1970 in der Barbyer Kulturhalle.

barby. - Spätestens seit dem aktuellen Beatles-Titel „Now And Then“ weiß auch der Normalverbraucher, was die KI, die Künstlicher Intelligenz, so alles kann. Im Falle des Beatles-Songs wurde der Gesang des 1980 ermordeten John Lennons aus einer vermauschelten Kassetten-Tonbandaufnahme der 70er Jahre isoliert und neu abgemischt.

Ralph Gaßler, Elektroniktüftler aus Leidenschaft, war eigentlich auf der Suche nach einer Software, die den Text eines Musiktitels verständlicher machen sollte. Beim Stöbern im Internet stieß er auf eine KI, die alte Schwarz-Weiß-Fotos kolorieren kann.

Wer sich damit beschäftigt, wird schnell feststellen, dass das eine bequeme Methode ist, um Fotos mit nur einem Klick zu kolorieren, denn das manuelle Hinzufügen von Farbe kann eine entmutigende Aufgabe sein. Hierbei kommen leicht bedienbare KI-Foto-Werkzeuge ins Spiel.

„Sie verwenden künstliche Intelligenz und fortschrittliche Algorithmen, um den Bildern natürliche und halbwegs realistische Farben zu verleihen“, sagt der 69-Jährige. Wobei die Proportionen des Fotos eine Rolle spielen. Bei Porträts hat das Programm kaum Probleme, werden doch zum Beispiel die Gesichter gut erkannt. Bei unscharfen und kleinteiligen Bildern kann das anders sein.

Man muss lediglich ein Foto hochladen, den Rest macht die Web-App in wenigen Sekunden. „Unser altes Hochzeitsbild ist endlich jetzt farbig geworden. Darauf mussten wir nun ein halbes Jahrhundert warten“, lacht der Barbyer.

Für große Resonanz sorgen „historische Fotos“, die Ralph Gaßler auf einer Barby-Regionalseite von Facebook hochlädt. „Es kommen jede Menge Kommentare. Die Leute erinnern sich einfach gerne an ihre Kindheit und Jugend“, sagt er. Das geschieht umso wirkungsvoller durch die Farbbilder. „Damit sind uns die Menschen heute einfach näher. Schwarz-Weiß assoziiert immer uralt“, meint der Barbyer.

Alltägliches Treiben in der Magdeburger Straße in den 1950er Jahren. tli

Lehrerin Brückner mit ihren Erstklässlern 1960. tli

Übergabe eines neuen Mannschaftswagens auf dem Barbyer Markt Anfang der 1930er Jahre. Landrat Parisius schüttelt Wehrleiter Walkhoff die Hand. tli