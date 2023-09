Dass die moderne Technik unser Leben erleichtern soll, ist ein gern zitierter Spruch. Doch gerade Verwaltungen und Behörden sind nicht dafür bekannt, ähnlich zu denken. Umso überraschender ist es, dass die Stadt Schönebeck nun mittels eines Online-Portals die Anmeldung in Kitas vereinfachen möchte.

Wie ein kleiner Vogel bei der Kita-Platz Vergabe in Schönebeck helfen soll

Familienleben in Sachsen-Anhalt

Schönebeck - Little Bird ist der Name des Portals, das bereits von vielen deutschen Städten genutzt wird. Über 400 Kommunen nutzen laut Little Bird das Portal zur Vergabe von Kita-Plätzen bereits. „Das ist eine digitale Möglichkeit zur Anmeldung des Kindes “, definiert Elisabeth Dancso, Sachgebietsleiterin Bildung und Soziales bei der Stadt Schönebeck. Damit soll die Arbeit für die Verwaltung, die Kita und die Eltern vereinfacht werden. Ab dem ersten Halbjahr 2024 soll es eingeführt werden.