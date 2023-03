Die Berufsbildende Schule „Otto Allendorff“ hat den Bildungsgang Binnenschifffahrt. Dieses wird außer in Schönebeck, nur noch in Duisburg angeboten. Entsprechend kennt man sich innerhalb des Bildungsganges ganz gut. Das sollte ein Glücksfall sein.

Die BBS "Otto Allendorff" in Schönebeck hat eine Dauerleihgabe erhalten. Ein altes Schiffsmodell wurde aufwendig gestaltet und dient jetzt als Blickfang in der Schule.

Schönebeck - 18 Monate, mehrere Lehrer und Schüler waren involviert. Einige der Schüler sind schon nicht mehr an der Berufsbildenden Schule (BBS) „Otto Allendorff“. Nun ist das Projekt beinah abgeschlossen. „Ich werde jeden Tag daran vorbeigehen“, ist sich Jörg Krumm, Bildungsgang Teamleiter Binnenschifffahrt, sicher. Er ist seit 2013 in dieser Funktion an der BBS.