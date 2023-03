Eicke Rondio, der IT-Projektmanager der Magdeburger Kita Mandala, hat in seiner Freizeit ein Lexikon-Quizspiel entwickelt. Es basiert in Grundzügen auf der Fernsehsendung „Genial Daneben“.

Schönebeck/Magdeburg - Restaurants und Kultureinrichtungen hatten geschlossen, und irgendwann war das digitale Treffen mit Freunden auch nicht mehr neu und aufregend. So oder so ähnlich erging es dem 31-jährigen Schönebecker Eicke Rondio, der in Magdeburg Geschäftsführer einer Kita ist. „Das Entwickeln hat mich schon immer gereizt. Und während der Corona-Zeit habe ich die gewonnene Tagesfreizeit dafür genutzt, mich intensiver mit Programmieren auseinanderzusetzen“, erzählt Rondio, der studierter Wirtschaftsingenieur ist.