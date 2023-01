Wie ein Schulheft von 1919 nach Barby zurückkommt

Im Stadtarchiv Barby lagert eine Postsendung, die vor Jahren aus New York kam und an den Bürgermeister und das Rathaus adressiert war. Darin befindet sich ein Schulheft, in dem die Ermordung des Revierförster Aloys Birkenfeld ein Thema ist.

Barby/Gödnitz - Margaret Toner aus Niagara Falls (New York) steckte Aufsatzhefte ihres Vaters Franz Friedrich in einen Brief nach Barby, die er als Schüler während des Ersten Weltkriegs in gestochener Schönschrift beschrieb. Der Inhalt der Aufsätze ist typisch für jene schweren Jahre. In dem Text „Klein bin ich noch, helfen kann ich doch!“ wird beschrieben, wie Kinder den Krieg unterstützten. „Wir sammeln nicht nur Geld, sondern auch Papier, altes Blech und Obstkerne“.