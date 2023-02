Schönebeck - „Wir glauben, dass wir mit dieser Produktionsstätte nicht nur den Energiepreisen ein Schnippchen schlagen, sondern auch für die Region ein Beispiel sind, was man alles machen kann“, sagt Olaf Höhn, Geschäftsführer des Berliner Eisherstellers „Florida-Eis“. Und die Pläne für den Bau seiner neuen Speiseeis-Fabrik in Schönebeck (Volksstimme berichtete mehrfach) schreiten weiter voran. Wie Höhn auf Anfrage der Volksstimme mitteilt, sind die Vorentwürfe fertiggestellt und gehen nun an ein Architektenbüro. Somit würde demnächst ein Zeitfenster beziehungsweise ein Plan für den Bauablauf erstellt werden. Das Besondere an dem Projekt: Die Fabrik soll autark arbeiten, die benötigte Energie also selbst erzeugen.

