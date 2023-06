Zum Bäcker, zur Arbeit, zum Sport: Einige Menschen erledigen all diese Wege mit dem Auto. Kathrin Miehle möchte das ändern. Sie ist seit gut einem halben Jahr Schönebecks Klimamanagerin. Wo es für Radler in Schönebeck schon gut läuft und wo noch Verbesserungspotential herrscht hat sie während einer Radtour erzählt.

Wie es um die Verkehrswende in Schönebeck bestellt ist

Schönebeck - „Wieso zu Fuß gehen? Ich hab doch vier gesunde Reifen“. So lautet ein bekannter Witz. Und wie so häufig, steckt da etwas Wahrheit drin. „In allen Bereichen wird Co2 eingespart, aber bei der Mobilität werden in Deutschland jedes Jahr mehr Emissionen ausgestoßen“, sagt Kathrin Miehle, seit 1. November 2022 Schönebecks Klimamanagerin.