Wie Flüchtlinge aus der Ukraine in Schönebeck Deutsch lernen

Calbe/Schönebeck - In Schönebeck gibt Maria Mittelstrass in jeder Woche an mehreren Tagen Deutschunterricht. Die Nachfrage nach den angebotenen Kursen steige seit einigen Tagen stark an, schildert sie. In den sozialen Netzwerken hat sie ihr Angebot bekannt gemacht. Viele ukrainische Flüchtlinge in der Region sitzen mehrmals in der Woche bei ihr im Mehrgenerationenhaus.