Wie geht es weiter mit überfüllten Hort „Ratzefummel“ in Schönebeck?

Schönebeck - Die Platz- beziehungsweise Kapazitätsprobleme im Schönebecker Hort „Ratzefummel“ des Kinder-, Jugend- und Familienwerks der Volkssolidarität beschäftigen weiterhin die Eltern, die Volkssolidarität, die Stadt Schönebeck und den Salzlandkreis. In dem Hort dürfen laut Betriebserlaubnis maximal 130 Kinder betreut werden. In den vergangenen zwei Jahren wurden aber Ausnahmegenehmigungen beim Salzlandkreis erwirkt, womit mehr Kinder betreut werden durften – dieses Jahr (noch bis 31. Juli) sogar bis zu 184 Kinder, also 54 mehr, als eigentlich vorgesehen.