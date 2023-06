Dank an die Helfer Wie in Groß Rosenburg an das Jahrhunderthochwasser 2013 erinnert wird

In einer Woche wird man sich in Groß Rosenburg kollektiv erinnern. Der Grund: Am 9. Juni 2013 brach bei Breitenhagen der Deich. Mehrere Orte im südlichen Elbe-Saale-Winkel mussten evakuiert werden. Mit einem dreitägigen Fest will man jetzt den Helfern danken und an die große Solidarität von damals erinnern.