Der Verband Gartenfreunde Schönebeck und Umgebung bietet seinen Vereinsmitgliedern jährlich die Möglichkeit zur Abgabe von Boden- und Wasserproben, welche der Laborleiter Klaus Haberkorn analysiert. Nun gewähren die Experten Einblick in den Ablauf der Untersuchungen.

Schönebeck - Bodenkundler kennen das Zitat von Frédéric Albert Fallou: „Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst.“ Und auch in den kleineren Sphären der Kleingärtner trifft es ganz genau zu. Deshalb sind Boden- und Wasseranalysen, wie sie Klaus Haberkorn vom Verband der Gartenfreunde Schönebeck und Umgebung vornimmt, entscheidend für die richtige Düngung. Ende April ist es wieder soweit und die Boden- und Wasserproben der Vereinsmitglieder können abgegeben werden. Wie schon in den vergangenen Monaten wird die Kleingartenserie in diesem Monat mit der Vorstellung des Labor fortgeführt.