Schönebeck - Im Krankenhaus, im Altenheim oder in der Rehaklinik: Überall werden Pflegekräfte gebraucht. Oder besser: dringend benötigt. „Während der Hochphase der Corona-Pandemie haben unsere Mitarbeitenden zwölf Stunden im Schutzanzug und mit Maske gearbeitet. Die Klatsch-Aktion war nett, aber sie war auch irgendwann wieder vorbei und an der Situation in der Pflege hat sich nicht groß etwas geändert“, sagt Grit Foltys, Pflegemanagerin beim Burghof in Schönebeck. In der Elbestadt kämpfte eine Rentnerin kürzlich darum, dass ihr Mann das zuständige Pflegegeld bekommt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.