Das Medianalter im Plötzkyer Heimatverein liegt bei 70 Jahren. Das will der Vereinsvorsitzende Martin Kütz ändern und wieder mehr junge Leute, allem voran Familien, für den Verein begeistern. Doch wie soll das gelingen?

Wie Plötzkys Heimatverein Familien für sich gewinnen will

Plötzky - Die Umwandlung von einem „Seniorenverein“ hin zu einem Familienverein – das ist die große Aufgabe, der sich Martin Kütz, Vorsitzender des Plötzkyer Heimatvereins, verschrieben hat. „Wir müssen uns verjüngen“, sagt Kütz. Langfristig sei es das Ziel, das Medianalter der Mitglieder im Verein auf unter 60 Jahre zu bekommen. Derzeit liegt der Median bei 70. Eine immer älter werdende Vereinslandschaft, insbesondere im Bereich der Heimat- und Kulturvereine, ist aber kein spezielles Plötzkyer Problem, sondern eine landesweite Entwicklung. „Sich verändern oder verenden?“, ist wohl die Gretchenfrage, wie auch der Landesheimatbund Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung hervorhebt.

Darin heißt es auch: „Das Vereinssterben greift um sich. Manche Vereine drohen an Überalterung einzugehen, andere suchen aktiv nach Wegen, um jüngere Menschen in gewachsene Vereinsstrukturen zu integrieren.“ Doch auch junge Leute hätten durchaus Lust sich für Gemeinschaft, Geschichte und Tradition, Denkmalpflege oder konkrete Orte im Dorf einzusetzen, heißt es vom Heimatbund. Beim Plötzkyer Heimatverein setzt man vor allem auf junge Familien. Diese gezielt mit Veranstaltungen anzusprechen und so auch für den Verein zu begeistern sei das A und O, erklärt Martin Kütz.

14 neue Mitglieder

Besonders erwähnenswert: Erst vor kurzem sind auf einen Schlag 14 neue Mitglieder in den Heimatverein eingetreten. „Ein ganzer Clan also“, scherzt der Vereinschef. Damit zählt der Plötzkyer Heimatverein jetzt 57 Mitglieder. „Und das ist auch gut so. Mehr Mitglieder bedeuten auch mehr Gewicht, beispielsweise bei Verhandlungen mit der Stadt. Ein Stück weit sind wir aber auch zum Wachsen verdammt“, sagt Kütz. Damit meint er die finanziellen Belastungen, mit denen sich der Verein konfrontiert sieht. Denn in der neuen Unterkunft der Heimatstube im Bürgerhaus von Plötzky, müssen sich die Mitglieder an den Betriebskosten beteiligen (Volksstimme berichtete). Rund 1200 Euro würden das im Jahr sein. Auf der anderen Seite stehen aber nur 800 Euro, die durch die Mitgliedsbeiträge zusammenkommen, rechnet der Vereinschef vor. „Wir werden daher die Mitgliedsbeiträge zum nächsten Jahr um fünf Euro erhöhen müssen“, sagt Martin Kütz.

Doch wie sollen junge Familien überhaupt mit ins Boot geholt und für den Verein begeistert werden? Ein Patentrezept hat man auch in Plötzky nicht, aber zumindest Ideen. „Vor allem mit Veranstaltungen wollen wir Familien erreichen. So steht beispielsweise Halloween wieder vor der Tür – und unsere Halloween-Veranstaltung im vergangenen Jahr kam ziemlich gut an“, so Kütz. Auch kleine familiäre Vereinsfeiern mit Dorffestcharakter seien eine Überlegung.

Unterhaltsame Spiele beschaffen

Zudem wird über die Anschaffung von unterhaltsamen Spielen wie Wikingerschach oder Riesen-Jenga, nachgedacht. „Natürlich möchten wir auch mit den Familien, mit den Müttern und Vätern und den Kindern und Jugendlichen, ins Gespräch kommen, um zu erfahren, was sie sich in einem Verein wünschen“, sagt der Chef des Plötzkyer Heimatvereins.

Daneben bespielt der Verein auch die sozialen Medien. „Mindestens einmal pro Woche versuchen wir einen Beitrag zu posten“, so Kütz. Er räumt aber auch ein, dass da ein durschlagender Erfolg bislang ausblieb. „Ich weiß noch nicht, ob das die richtige Methode ist, um die Plötzkyer – die ja unsere Zielgruppe sind – zu erreichen.“

Um sich mit anderen Vereinen auszutauschen und gegebenenfalls gute Ideen mitzunehmen nimmt Martin Kütz auch beim Tag der Heimat- und Kulturvereine am 6. Oktober in Wilsleben teil. Der vom Landesheimatbund organisierte Aktionstag widmet sich zentral dem Thema „Wandel“ in der Heimatvereinslandschaft. Auch hier werden Nachwuchsgewinnung und Verjüngung zentrale Themen sein.