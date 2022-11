Wie prekär die Lage im Salzlandkreis wegen Zinssteigerungen und Preisexplosion bei der Baubranche ist

Schönebeck/Staßfurt - Während der Pandemie stieg die Zahl der Bauanträge und Bauvoranfragen im Salzlandkreis an. Lag der Schnitt laut Angaben der Pressestelle zwischen 2009 und 2019 bei 820 bis 860 Bauanträgen im Jahr, waren es 2020 und 2021 an die 950. Bis Ende Oktober dieses Jahres waren es lediglich 560 Anträge und 139 Voranfragen. So langsam macht sich Ernüchterung breit. Bei Häuslebauern und Bauunternehmen gleichermaßen. Die aktuelle Lage wirkt sich drastisch aus. Ist eine Besserung überhaupt in Sichtweite?