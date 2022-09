Wie Restaurants in Schönebeck und Staßfurt auf Kostenexplosion reagieren

Leonidas Zisiadis und seine Frau Ramona Anastasia in der Küche von „Leo’s Restaurant“ in Schönebeck. Sie sehen komplizierte Zeiten auf sich und die Gastonomiebranche zukommen.

Schönebeck/Staßfurt - Erst die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Einschränkungen und nun steigende Kosten in zahlreichen Bereichen. Das trifft neben den Bürgern auch die verschiedensten Branchen – und so auch die Gastronomie in Schönebeck und Staßfurt. „Es kommt einem vor, als schlittere man von einer Krise in die nächste. Es wird definitiv spannend“, sagt Hendrik Treffehn, Betreiber des Schönebecker Wirtshaus „Stadtpfeifer“.