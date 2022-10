Wie Schönebeck plant, die Lücke am Markt 2 zu schließen

Herbststimmung auf dem Marktplatz in Schönebeck. Doch neben dem Rathaus klafft eine Baulücke. Auf der Freifläche Markt 2 soll ein Verwaltungsneubau entstehen.

Schönebeck - Jetzt nun der dritte Versuch. In den vergangenen 13 Jahren hat die Stadt mehrmals den Versuch unternommen, das Grundstück Markt 2 zu überplanen: In den Jahren 2009/2010 und später nochmals 2014/2015 wurden die Lunten für das bauliche Feuerwerk gezündet. Jedes Mal stand die Rathauserweiterung im Vordergrund, außerdem sollten auch noch Geschäfte mit einziehen, um den Markt weiter zu beleben. Sogar Einzelgespräche mit Investoren wurden geführt. Doch niemand ließ sich am Ende erweichen.