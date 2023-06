4 Tage Woche Wie Schönebecker Firmen und die IG Metall zum neuen Arbeitszeitmodell stehen

Bislang ist es in vielen Betrieben noch Wunschdenken: Nur vier Tage die Woche arbeiten, bei vollem Lohnausgleich. In letzter Zeit hat die Debatte aber an Fahrt aufgenommen, die Gewerkschaft IG Metall will es bald in der Tarifrunde offiziell fordern.