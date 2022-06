Wie Schulen in Schönebeck auf die neuen Corona-Maßnahmen reagieren

Über 6000 Schüler in Sachsen-Anhalt sind mit Corona infiziert. Um dem entgegenzuwirken wurde neue Maßnahmen für die Schulen beschlossen, unter anderem müssen sich die Kinder nun täglich testen. Wie kommen die Maßnahmen in Schönebeck an?

Schönebeck - Frühere Weihnachtsferien, tägliche Tests und die Aufhebung der Präsenzpflicht. Mit diesen drei Werkzeugen versucht das Land Sachsen-Anhalt den steigenden Corona-Zahlen auf Schulebene Herr zu werden. Ziel sei es Kontakte zu reduzieren und das Infektionsgeschehen zu bremsen, so Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Warum das nötig wird, zeigt ein Blick auf die blanken Zahlen: Am Donnerstag, 25. November, waren in den Schulen des Landes 6052 Schüler aus 737 Schulen mit Corona infiziert. Das sind rund 2300 Schüler mehr, als in der Woche davor. Auch die Zahl der infizierten Lehrer erhöhte sich binnen nur einer Woche von 295 auf nun 487, informiert das Bildungsministerium.