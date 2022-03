Wie Schulen in Schönebeck den Ukraine-Konflikt im Unterricht aufgreifen

Wie erleben Schüler in Schönebeck die Ereignisse in der Ukraine? Und wie greifen Lehrer den Krieg im Osten Europas im Unterricht auf? Die Volksstimme hat nachgefragt.

Sozialkundelehrer Kevin Tschisgale erläutert Schülern des Carl-Hermann-Gymnasiums in Schönebeck die Aufgabe: Sie sollen dazu beitragen, jüngeren Mitschülern die Hintergründe des Ukraine-Konflikts zu erklären. Dazu erstellen sie Videos und Podcasts.

Schönebeck - Der Angriff Russlands auf die Ukraine sorgt bei zahlreichen Menschen für Fassungslosigkeit. Kinder und Jugendliche sind da keine Ausnahme. Deshalb spricht sich Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) dafür aus, den Konflikt im Schulunterricht aufzugreifen. Und das wird in Schönebeck auch getan. So greift Kevin Tschisgale, Sozialkundelehrer am Schönebecker Carl-Hermann-Gymnasium, das Thema für mehrere Wochen auf. Aber wie?