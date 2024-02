In den Parteien finden aktuell viele Gespräche statt, um Menschen für eine Kandidatur bei den Kommunalwahl im Juni zu begeistern. Auch in Calbe sind die Stadträte längst aktiv.

Calbe. - Die im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählergruppen bereiten sich auf die Kommunalwahl am 9. Juni jetzt schon vor. In den kommenden Wochen werden sie ihre Kandidaten wählen, die sich zur Wahl stellen sollen.

Nach den Winterferien wird sich die ALC-Fraktion mit dem Thema beschäftigen, kündigt Fraktionschef Torsten Göhr an. „Wir wollen in Zukunft weiterhin im Stadtrat vertreten sein“, sagte er. In den vergangenen Jahren haben seine Fraktionskollegen im Stadtrat gut mitgearbeitet und sich engagiert, schätzt er ein. Gespräche führen die Stadträte wegen der Kommunalwahl mit Bürgern, um auch neue Gesichter zu finden. Auf einen Kandidaten, der viele Stimmen bei der vergangenen Kommunalwahl gezogen hat, müssen die Bewerber diesmal aber verzichten. Bürgermeister Sven Hause werde demnach nicht erneut für den Stadtrat kandidieren. Bei der vergangenen Kommunalwahl hatte er sehr viele Stimmen bekommen. Als Bürgermeister kann er aber nicht der Verwaltung vorstehen und gleichzeitig im Stadtrat sitzen. Als Bürgermeister ist er bereits im Stadtrat stimmberechtigt. Seine auf ihn abgegebenen Stimmen nutzten anderen Bewerbern, um in den Stadtrat einzuziehen.

Ende Februar wird sich auch die CDU mit der Aufstellung der Kandidaten beschäftigen, kündigt Fraktionschef Alexander Sieche an. Die Christdemokraten wollen wieder in größerer Zahl im Stadtrat vertreten sein.

Die vergangene Kommunalwahl hatten sie zahlenmäßig bei den Stimmen gewonnen. Trotzdem war es ihnen nicht gelungen, den Chefposten im Stadtrat zu besetzen. Traditionell schlägt die stärkste Fraktion den Stadtratsvorsitzenden vor.

Gegen den Personalvorschlag gab es ausgerechnet vor der Sitzung einen Protest. Die Stadträte wählten dann erneut mit Christian Behlau (Linke) einen Stadtrat, der einer sehr kleinen Fraktion angehörte.

Die Christdemokraten wollten aber nicht zurückblicken, sondern in die Zukunft, meint Alexander Sieche. Personell wollen sie sich so aufstellen, dass sie möglichst viele Kandidaten in den Stadtrat bringen werden, hofft er auf ein gutes Abschneiden beim Wähler.

Auch die Linken werden sich jetzt auf Kreisebene treffen, um über ihre Kandidaten zu entscheiden, kündigt Kerstin Lorenz an, die im Calbenser Stadtrat der Fraktion vorsteht. Sie gehe davon aus, dass sich die bisherigen Amtsinhaber wieder der Wahl stellen und sie hofft auf ein Ergebnis, um wieder mit mehreren Stadträten in das Gremium einziehen zu können.

Ganz anders ist die Stimmung aktuell bei der AfD, sagt Daniel Rausch. Der Landtagsabgeordnete, der in Calbe wohnt und die Lokalpolitik dort verfolgt, schildert, dass seine Partei nur mit zwei Kandidaten antreten werde. „Die Leute trauen sich nicht auf unserer Liste zu stehen“, sagt er. Bürger, die Interesse an einer Mitarbeit haben, fürchteten demnach Probleme mit dem Arbeitgeber, erklärte er. Deshalb falle es der AfD schwer, weitere Menschen für eine Mitarbeit zu gewinnen.

Problematisch könnte eine Kandidatenliste mit nur zwei Bewerbern werden, wenn auf die AfD viele Stimmen entfallen. Gewinnt die AfD deutlich mehr Sitze im Stadtrat, bleiben die Plätze unbesetzt. Bereits in der auslaufenden Legislaturperiode konnte die Partei einen frei gewordenen Sitz nicht nachbesetzen, weil es keine weiteren Kandidaten auf der Liste gegeben hat. Dadurch könnte der Stadtrat in die nächste Legislaturperiode verkleinert starten.