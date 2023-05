150 Jahre Feuerwehr Schönebeck Wie sich die Stadtteilwehr gewandelt hat

1873 suchte Schönebecks Bürgermeister „zielbewusste Männer, welche den Dienst an der Feuerspritze übernehmen können.“ Fast 150 Jahre später hat sich in der Feuerwehrarbeit einiges getan, aber der Bedarf an Freiwilligen ist aber weiterhin groß.