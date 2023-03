Jugend trainiert für Olympia Wie sich Schönebecker Turnerinnen des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums auf das Finale vorbereiten

Die Schülerinnen des Dr.-Carl-Hermann-Gymnasiums Schönebeck knüpfen an die Erfolge der vergangenen Jahre an und können ihre Schule auch in diesem Jahr beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ vertreten.