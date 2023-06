Mitte Juni kommt es zu einem Großbrand der Alba Mülldeponie in Salzwedel. Dass dieser durch einen Akku ausgelöst wurde, gilt als wahrscheinlich. Wie groß ist die Gefahr, dass sich so etwas auch in Schönebeck ereignet? Der Chef des Kreiswirtschaftsbetriebes, Ralf Felgenträger, warnt vor den Risiken falsch entsorgter Akkus und Batterien.

Foto: Beate Achilles