Wie stark sind Schönebecks Schulen vom Lehrermangel betroffen?

Der Lehrermangel ist ein präsentes Thema in Sachsen-Anhalt. Auch in Schönebeck fehlen Pädagogen ? und zwar an den Grundschulen sowie an der Sekundarschule und dem Gymnasium,

Schönebeck - „An Sekundar- und Gemeinschaftsschulen ist der Bedarf an Lehrkräften in den Kernfächern Mathe, Deutsch und Englisch sowie an Lehrkräften mit naturwissenschaftlichen Fächern, insbesondere Physik und Chemie, besonders hoch“, so Josefine Hannig aus der Pressestelle des Bildungsministeriums. Ja, es ist bekannt, dass das Land mit dem Lehrermangel zu kämpfen hat. Doch wie sehr fehlen die Pädagogen in Schönebeck?