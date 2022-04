Wie zufrieden sind Schönebecker Firmen mit dem Tag der offenen Unternehmen?

Schönebeck - Der Tag der offenen Unternehmen (TOU), der am Sonnabend nun das zweite Mal in Schönebeck stattgefundne hat, ist erfolgreich über die Bühne gegangen. Für fünf Stunden öffneten 13 Unternehmen ihre Pforten für interessierte Besucher. Die Chefs und ihre Mitarbeiter boten interessante Einblicke in ihren Berufsalltag. So wurden Fertigungsprozesse erläutert, Betriebsführungen angeboten und Fragen beantwortet.