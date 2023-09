Calbe - Thomas Höfs

Noch bis zum Sonntag bleibt das Freibad auf der Hegerinsel geöffnet. Das teilte die Stadt mit und hat damit entschieden, dass die beliebte Freizeiteinrichtung am Montag seine Pforten für dieses Jahr schließt. Die Mitarbeiter bereiten das Freibad dann auf den kommenden Winter vor.

Obwohl der diesjährige Sommer nicht so warm war, können sich die Besucherzahlen sehen lassen. Demnach besuchten rund 14 000 Badegäste in dieser Freibadsaison die Einrichtung. Damit hat die Kommune fast die angestrebten Besucherzahlen erreicht.

Die Besucherzahlen sind für die Stadt wichtig für die Finanzierung des Badebetriebes. Obwohl die Badegäste mit ihrem Eintritt nur einen Teil der Kosten decken, die der Kommune beim Betrieb des Freibades entstehen, wirken sich schon geringere Besucherzahlen aus. In diesem Jahr hatte der Stadtrat die Eintrittspreise deutlich erhöht, weil die Stadt vor allem für den Energiebezug deutlich mehr bezahlen musste. Trotz der Erhöhung der Eintrittspreise hat sich der Kostendeckungsgrad nur gering verändert.

Für viele Familien ist das Freibad ein wichtiger Treffpunkt im Sommer. Die Stadt bietet hier mit ihren Mitarbeitern ebenso seit Jahren Schwimmkurse für Kinder an. Die Nachfrage nach den Kursen ist in der Regel groß, da die Kinder hier innerhalb weniger Tage schwimmen lernen können. In diesem Sommer haben 41 Kinder an den fünf organisierten Kursen teilgenommen, heißt es jetzt aus der Stadtverwaltung. Nach der Schließung des Freibades in der kommenden Woche will die Stadtverwaltung wie in den Jahren zuvor detailliert auswerten, wie die Saison gelaufen ist.

Dabei erfahren die Stadträte in der Regel, wie viele Kinder das Freibad besucht haben und wie viele Bürger sich die Saisonkarte gekauft haben. Mitgeteilt wird den Volksvertretern ebenso, wie viele Einsatzkräfte der Feuerwehr das Freibad besucht haben. Sie erhalten hier kostenlosen Eintritt.